"¿Fuiste infiel alguna vez?": Matilde hará crucial pregunta a Juan de Dios en el capítulo 216 RDS

03 nov. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 216 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) querrá aclarar todas las dudas que Valentina (Mariana Derderian) puso en su cabeza.

Valentina le advirtió que Juan de Dios (Jorge Arecheta) le fue infiel muchas veces mientras estaban casados y que su pose de hombre perfecto no es más que una fachada que se caería tarde o temprano.

Aconsejada por Tere (Elisa Zulueta), Matilde preferirá resolver las dudas que tiene directamente con el involucrado, consultándole a su pololo por qué se separó de su exesposa.

Reunión de Superados / Mega

"Bueno, como ya te dije, Mati, las cosas dejaron de funcionar con la Valentina. Se acabó el deseo, se fue el amor y, bueno, esas cosas pasan. Ya te había contado, ¿no?", contestará Juan de Dios a la pregunta.

Luego, Matilde querrá saber algo más: "¿Fuiste infiel alguna vez?".