Bárbara estalla de rabia tras el fin de su romance con Luciano en el capítulo 24 de Prohibida Obsesión
En el avance del capítulo 24 de Prohibida Obsesión, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) estará profundamente afectada por su reciente quiebre amoroso con Luciano (Diego Muñoz).
La joven romperá en llanto y comenzará a destruir algunos objetos de su departamento mientras intenta asimilar lo ocurrido.
La situación llegará a tal punto que Bárbara perderá el control, gritará y golpeará su cabeza contra una mesa.
Marta y Marisol encontrarán a Bárbara
Un tiempo después, Marta (Solange Lackington) y Marisol (Florencia Crino) ingresarán al departamento de Bárbara y quedarán impactadas al ver los destrozos.
Sin embargo, la sorpresa será aún mayor cuando encuentren a la joven inconsciente dentro de una tina, completamente vestida y con el cuerpo mojado.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.
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