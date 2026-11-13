Bárbara estalla de rabia tras el fin de su romance con Luciano en el capítulo 24 de Prohibida Obsesión

13 nov. 2026 - 08:45 hrs.

En el avance del capítulo 24 de Prohibida Obsesión, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) estará profundamente afectada por su reciente quiebre amoroso con Luciano (Diego Muñoz).

La joven romperá en llanto y comenzará a destruir algunos objetos de su departamento mientras intenta asimilar lo ocurrido.

Todo sobre Prohibida Obsesión

La situación llegará a tal punto que Bárbara perderá el control, gritará y golpeará su cabeza contra una mesa.

Prohibida Obsesión / Mega

Marta y Marisol encontrarán a Bárbara

Un tiempo después, Marta (Solange Lackington) y Marisol (Florencia Crino) ingresarán al departamento de Bárbara y quedarán impactadas al ver los destrozos.

Sin embargo, la sorpresa será aún mayor cuando encuentren a la joven inconsciente dentro de una tina, completamente vestida y con el cuerpo mojado.