Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Bárbara estalla de rabia tras el fin de su romance con Luciano en el capítulo 24 de Prohibida Obsesión

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 24 de Prohibida Obsesión, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) estará profundamente afectada por su reciente quiebre amoroso con Luciano (Diego Muñoz).

La joven romperá en llanto y comenzará a destruir algunos objetos de su departamento mientras intenta asimilar lo ocurrido.

Todo sobre Prohibida Obsesión

La situación llegará a tal punto que Bárbara perderá el control, gritará y golpeará su cabeza contra una mesa.

Prohibida Obsesión / Mega

Marta y Marisol encontrarán a Bárbara

Un tiempo después, Marta (Solange Lackington) y Marisol (Florencia Crino) ingresarán al departamento de Bárbara y quedarán impactadas al ver los destrozos.

Ir a la siguiente nota

Sin embargo, la sorpresa será aún mayor cuando encuentren a la joven inconsciente dentro de una tina, completamente vestida y con el cuerpo mojado.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto