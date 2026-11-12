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Marta y Marisol encontrarán a Bárbara en preocupante estado en el capítulo 24 de Prohibida Obsesión

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 24 de Prohibida Obsesión, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) no logrará sobreponerse al quiebre amoroso con Luciano (Diego Muñoz).

Consumida por la rabia y la tristeza, la joven comenzará a destruir algunos objetos de su departamento como reacción a lo ocurrido.

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Por otro lado, Gaspar (Nicolás Poblete) sorprenderá a Vivi (Celine Reymond) con un inesperado cambio de actitud respecto a su divorcio.

Prohibida Obsesión / Mega

Marta y Marisol encontrarán a Bárbara

Además, Marta (Solange Lackington) y Marisol (Florencia Crino) ingresarán al departamento de Bárbara y quedarán impactadas al descubrir los destrozos.

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Sin embargo, la sorpresa será aún mayor cuando encuentren a la joven inconsciente y acostada en una tina.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

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