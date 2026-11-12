Marta y Marisol encontrarán a Bárbara en preocupante estado en el capítulo 24 de Prohibida Obsesión
En el avance del capítulo 24 de Prohibida Obsesión, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) no logrará sobreponerse al quiebre amoroso con Luciano (Diego Muñoz).
Consumida por la rabia y la tristeza, la joven comenzará a destruir algunos objetos de su departamento como reacción a lo ocurrido.
Por otro lado, Gaspar (Nicolás Poblete) sorprenderá a Vivi (Celine Reymond) con un inesperado cambio de actitud respecto a su divorcio.
Marta y Marisol encontrarán a Bárbara
Además, Marta (Solange Lackington) y Marisol (Florencia Crino) ingresarán al departamento de Bárbara y quedarán impactadas al descubrir los destrozos.
Sin embargo, la sorpresa será aún mayor cuando encuentren a la joven inconsciente y acostada en una tina.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.