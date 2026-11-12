Pablo y Gaspar tendrán una tensa reunión en el capítulo 23 de Prohibida Obsesión

12 nov. 2026 - 08:45 hrs.

En el avance del capítulo 23 de Prohibida Obsesión, Pablo (César Sepúlveda) se reunirá con Gaspar (Nicolás Poblete) para conversar sobre la última pelea que protagonizaron.

Durante el encuentro, el "tesorero" entregará su versión de los hechos y explicará qué originará la tensa disputa entre ambos.

"Ese día llegaste súper prepotente. Estaba cruzado, atravesado, no había tenido un día...", expresará.

Prohibida Obsesión / Mega

Gaspar exigirá hablar con Vivi

Gaspar no quedará conforme con la explicación de Pablo y le exigirá que ambos hablen con Vivi (Celine Reymond) para aclarar lo que realmente ocurrió ese día.

"Le mentiste descaradamente a la Viviana, a la directora y a todo el mundo. Me dejaste como las pelotas. Vamos ahora a conversar con la Viviana y le contamos todo", expresará.