Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Pablo y Gaspar tendrán una tensa reunión en el capítulo 23 de Prohibida Obsesión

  • Por Sebastián Mena

En el avance del capítulo 23 de Prohibida Obsesión, Pablo (César Sepúlveda) se reunirá con Gaspar (Nicolás Poblete) para conversar sobre la última pelea que protagonizaron.

Durante el encuentro, el "tesorero" entregará su versión de los hechos y explicará qué originará la tensa disputa entre ambos.

Lo más visto de Prohibida Obsesión

"Ese día llegaste súper prepotente. Estaba cruzado, atravesado, no había tenido un día...", expresará.

Prohibida Obsesión / Mega

Gaspar exigirá hablar con Vivi

Gaspar no quedará conforme con la explicación de Pablo y le exigirá que ambos hablen con Vivi (Celine Reymond) para aclarar lo que realmente ocurrió ese día.

Ir a la siguiente nota

"Le mentiste descaradamente a la Viviana, a la directora y a todo el mundo. Me dejaste como las pelotas. Vamos ahora a conversar con la Viviana y le contamos todo", expresará.

Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto