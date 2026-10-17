Viajando Ando - Temporada 6 - Capítulo 3: Circuito España-Francia

17 oct. 2026 - 19:10 hrs.

En un nuevo capítulo de Viajando Ando, Dani Urrizola y César Norambuena recorrieron distintos países de Europa a través de un circuito que comenzó en Madrid, España, y continuó por Francia y Bélgica.

En la capital hispana visitaron lugares emblemáticos como el estadio Santiago Bernabéu, el Parque del Retiro, la Puerta del Sol y la Plaza Mayor, donde disfrutaron de los tradicionales churros con chocolate.

De Burdeos a la mágica ciudad de Brujas

Luego, los viajeros cruzaron a Francia para conocer Burdeos y Blois, una ciudad medieval reconocida por su imponente castillo real y su historia ligada a la realeza francesa.

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Más tarde, llegaron a Brujas, en Bélgica, donde recorrieron sus canales, descubrieron antiguas leyendas y probaron algunos de sus productos más tradicionales, como el chocolate, la cerveza y las papas fritas.

El recorrido culminó en París, donde Dani y César enfrentaron el desafío de recorrer la ciudad con un presupuesto máximo de 80 euros.

Durante la jornada, visitaron las Galerías Lafayette, disfrutaron de una vista panorámica gratuita de la capital, probaron un sándwich emblemático y subieron al Arco del Triunfo.

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