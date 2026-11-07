¡Vuelve la magia de Francia 98! Iván Zamorano y Marcelo Salas reviven a la dupla Za-Sa en la Teletón 2026

07 nov. 2026 - 16:55 hrs.

Tal como en Francia 98', Iván Zamorano y Marcelo Salas revivieron aquellos años en que la dupla goleadora hacía vibrar a la fanaticada chilena.

Representando al equipo amarillo, los dos delanteros y goleadores nacionales se lucieron con una jugada en conjunto que terminó con el pase de Zamorano y la definición de Salas, celebrando ambos con la típica celebración de "El Matador".

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"Es una causa que nos une como país, es la causa más hermosa donde podemos ayudar a muchos niños, niñas y sus familias para continuar este proceso que es difícil, pero con la ayuda de todos podemos alcanzar la meta", cerró Zamorano.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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