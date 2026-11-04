¡Con puntaje perfecto! Yamila Reyna saca aplausos cantando "Por amarte así" de Cristian Castro en Dale Play

04 nov. 2026 - 18:54 hrs.

Este miércoles, en Dale Play, Yamila Reyna fue elegida por el equipo rojo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, los participantes deben completar correctamente las 20 palabras que faltan en una canción. Por cada acierto, el soñador suma $5.000 a su pozo acumulado.

Para asumir el desafío, la actriz interpretó "Por amarte así", uno de los grandes éxitos de Cristian Castro.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran determinación, Yamila Reyna hizo todo lo posible por conseguir la mayor cantidad de aciertos y aumentar el pozo del soñador.

Finalmente, Cote Quintanilla dio a conocer el resultado y reveló que la actriz completó correctamente las 20 palabras, logrando un puntaje perfecto. De esta manera, el equipo rojo sumó $200.000 al pozo acumulado del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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