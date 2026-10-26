Con bufanda de Alexis Sánchez: El look abrigado y cómodo de Alexandra Litvinova para ver un partido en Canadá

26 oct. 2026 - 13:50 hrs.

El pasado mes de agosto, Alexis Sánchez debutó en la Major League Soccer (MLS) con el equipo canadiense CF Montreal. Su pareja y madre de su hija, Alexandra Litvinova, publicó un "get ready with me" de su preparación para ir al estadio a apoyar a su pololo.

"En realidad, no suelo ir a ver partidos muy a menudo. Para empezar, no entiendo bien las reglas del fútbol y, además, ¡te ocupa medio día!", dijo en un video en Instagram.

A pesar de sus ocupaciones, la modelo rusa se tomó un tiempo no solo para ver el juego, sino también para compartir el proceso con sus seguidores.

Alexandra Litvinova con bufanda de Alexis Sánchez en Canadá

En el registro, se ve a Alexandra realizar su rutina de skincare y maquillaje y luego peinar su cabello con la ayuda de una plancha. "Me gusta ondularlo y luego cepillarlo para que se vea más natural", comentó.

"No me da ninguna vergüenza decir que hoy llevo medias térmicas debajo de la ropa. Sí, ¡como cuando era niña! Es que, bueno, aquí en Canadá hace bastante frío", confesó. Litvinova eligió un look negro conformado por leggings, una polera de cuello alto y mangas largas y un sobretodo, al que le puso contraste con un suéter gris.

Instagram @litvinova_alexandra

"Vamos a estar sentadas en asientos de plástico y no quiero terminar congelada. Este es el conjunto final, bien abrigado y cómodo", expresó. Sin embargo, el toque final del outfit se lo dio en el estadio.

"Ahora solo nos queda relajarnos, esperar a que el balón se acerque y, por supuesto, admirar a este hombre tan guapo", dijo en referencia a Alexis Sánchez, una vez que estuvo sentada disfrutando el partido.

Por último, la modelo dio una vuelta por el estadio durante el mediotiempo, y allí encontró el accesorio que marcó la diferencia en su atuendo. "Me fijé en otra cosa: muchísima gente llevaba bufandas con la imagen de un futbolista en concreto", dijo sin mencionar el nombre de su pololo.

Instagram @litvinova_alexandra

"Como era de esperar, me di cuenta de que yo también necesitaba una. Así que, tras arreglarme un poquito más, estuve lista para volver a la segunda parte. Y ahora podemos retomar lo que mejor se nos da: parpadear con coquetería y esperar a que alguno de los delanteros nos salude", dijo con humor.

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