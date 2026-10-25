"15 kilos menos": Michelle Carvalho celebra los logros de su entrenamiento a tres meses de iniciar

25 oct. 2026 - 18:10 hrs.

Desde hace un tiempo, Michelle Carvalho reveló que se encuentra en un proceso más enfocado en su bienestar y con un constante entrenamiento, entre caminatas, subidas al cerro y rutinas en el gimnasio.

De hecho, desde que regresó de su viaje a París, la brasileña hizo patente su entusiasmo en el ejercicio, vigilado atentamente por un entrenador personal. En aquella oportunidad dijo "volví con todo" y hoy, Carvalho ya tiene sus primeros resultados.

En una publicación en su cuenta de Instagram, la modelo celebró: "15 kilos menos".

Instagram de @mrs_carvalho

Con una serie de fotografías en las que se la ve sonriente con un ajustado vestido rosa, señaló que "hace 3 meses les conté que había decidido sumar actividad física a mi día a día. Mi salud mental va por un buen camino y era momento de enfocarme en mi cuerpo e imagen".

Sin embargo, aseguró que este cambio se ha dado paulatinamente y respetando sus propios tiempos.

"No me he presionado durante el proceso, he hecho cada cosa feliz y a su tiempo, disfrutando el trayecto, pero con un objetivo claro", puntualizó.

Y cerró con un coqueto mensaje en miras al próximo periodo estival: "Probablemente en el verano nos volvamos a encontrar... ahí se las dejo".

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