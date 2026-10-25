Ignacia Antonia cautiva desde la Riviera Maya con dos impactantes looks: Un total black y un vestido rosa

25 oct. 2026 - 18:00 hrs.

Ignacia Antonia continúa disfrutando de su escapada en la Riviera Maya. Allí, junto a su hija Alanna y su pololo AK4:20, pasan cálidos días de relajo en la playa o la piscina junto a otros familiares.

A través de su cuenta en Instagram, la influencer comparte parte de sus experiencias en este paradisíaco destino mexicano y algunos de los outfits que también luce a lo largo de estas vacaciones.

Look negro y rosa de Ignacia Antonia

Uno de los looks que resaltó en sus publicaciones fue un total black que usó para una salida nocturna con su pareja e hija. En la parte de arriba, lució un top de escote halter decorado al frente con flecos.

Instagram: @ignaciaa_antonia

Esta prenda la combinó con unos minishorts de efecto cuero y unas sandalias de tacón alto, amarradas hasta las pantorrillas.

Más recientemente, Ignacia posó en fotos familiares con un vestido corto brillante en tono rosa, que se destacó por tener un profundo escote drapeado.

Debajo de él, llevó la parte superior de un bikini rosado y, en cuanto a calzado, optó por unas sandalias playeras a tono.

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