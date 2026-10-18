"A esto fue a lo que yo vine": Este es el gusto que se dio Ignacia Antonia en su viaje a la Riviera Maya

18 oct. 2026 - 20:00 hrs.

Ignacia Antonia disfruta actualmente de unas merecidas y relajantes vacaciones en la Riviera Maya junto a su hija Amelia y su pololo, el cantante de música urbana Ak4:20.

Así lo dio a conocer la influencer a través de sus historias de Instagram, donde compartió algunas fotos que revelan cuál fue su verdadero motivo para viajar a esta zona turística de México.

¿A qué fue Ignacia Antonia a la Riviera Maya?

En la primera imagen que publicó, se aprecian dos platos de tacos, unos de canasta y otros de carnitas, acompañados con su salsa. Allí, escribió: "A esto fue a lo que yo vine".

Instagram: @ignaciaa_antonia

Otro de sus registros muestra lo que parece ser un nutritivo y tradicional desayuno, integrado por huevos revueltos, papas salteadas, avena con frutos rojos y una tortilla acompañada de una ensalada sencilla.

"Ñam, ñam", agregó Ignacia, demostrando así que, más allá de buscar relajo y de escapar del clima lluvioso en Chile, lo que deseaba era darse un gusto con la gastronomía mexicana.

Instagram: @ignaciaa_antonia

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