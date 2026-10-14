Afirman que Mauricio Pinilla ingresó de urgencia en una clínica: Esta sería la razón

14 oct. 2026 - 11:30 hrs.

La tarde del martes se difundió la noticia de que el exfutbolista Mauricio Pinilla ingresó de emergencia en una clínica de Santiago.

Aunque no hay un anuncio oficial, las periodistas Caco Saavedra y Cecilia Gutiérrez entregaron detalles sobre el tema.

Reportan hospitalización de Mauricio Pinilla

"Vi que apareció la noticia que Mauricio Pinilla había sido internado de urgencia, cosa que es real", comentó Ceci Gutiérrez en una historia de Instagram. La comunicadora no detalló el diagnóstico, pero afirmó que el exjugador de La Roja ya se está recuperando.

Instagram @ceci.gutierrez

"Me dicen que ya está bien, que incluso va a ser dado de alta próximamente. Pero ha tenido varios episodios un poco erráticos durante las últimas semanas", agregó.

"Incluso me hablaban de un carrete la semana pasada donde en un bar del sector Oriente bastante conocido había gastado cerca de 7 millones de pesos en la cuenta", destacó Gutiérrez.

Por su parte, Caco Saavedra compartió un reel con otra versión. "Fue internado de urgencia y permanecerá en la clínica para ser monitoreado. Primero se habló de un infarto y luego su amigo Guido Marcelo nos aclaró un poco la situación", dijo.

Según el informante, Pinilla toda la vida ha sufrido crisis de pánico y angustia, y fue hospitalizado al sufrir un episodio.

Vale destacar que hasta el momento no hay una confirmación oficial de la hospitalización del comentarista deportivo.

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