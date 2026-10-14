¿Es Alexis Sánchez? El curioso detalle decorativo que llamó la atención en video de Alexandra Litvinova

14 oct. 2026 - 12:15 hrs.

La modelo rusa Alexandra Litvinova causó revuelo en redes sociales por un curioso detalle ornamental de su casa en Montreal, Canadá.

En un video en el que mostraba su cambio de look con un conjunto ejecutivo bicolor, Litvinova escribió "nunca te equivocas con el blanco y negro" mientras se lucía con stilettos, abrigo y lentes oscuros.

Sin embargo, más allá del atuendo, sus seguidores de Instagram se concentraron en un llamativo cuadro al fondo de la habitación, en el que se aprecia la fotografía de un tonificado torso masculino.

Instagram de @litvinova_alexandra

Litvinova es pareja de Alexis Sánchez y madre de su única hija, Bela, que cumplirá un año en diciembre próximo. Precisamente por esta relación con el crack chileno es que en los comentarios asumieron que la foto pertenece al futbolista.

"Soy casada pero, ¿podría tener el mismo cuadro de tu marido en mi casa?", "¿Podemos hablar del cuadro de atrás?", "Quedate con quien tenga un retrato de tus pectorales, abdominales y oblicuos" y "¡Te ves divina, pero no pudimos dejar de mirar el cuadro de atrás!", fueron algunos de los mensajes que recibió.

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