29 nov. 2026 - 13:00 hrs.

La Carlita de TikTok recibió una oleada de comentarios negativos por desahogarse sobre la sensación de frustración que experimenta en ocasiones.

"¿A veces ustedes no se levantan en la mañana, se miran al espejo y dicen 'estoy de la perra, ya está terminando el año, no hice ninguna weá, tengo tantas cosas que hacer?'. Luego se miran de nuevo en el espejo y dicen 'soy un weón'", comentó en un video.

Críticas a la Carlita de TikTok

Tras publicar el mensaje en Instagram, muchos internautas le reprocharon a Carlita Inostroza lamentarse a pesar del estilo de vida que muestra en sus redes sociales. "Búscate un problema honesto" o "perdón, pero creo que tú no puedes decir eso", expresaron algunos.

Instagram @c4rliita

"Ahí está toda operada, sana, con sus familiares bien, no sé de qué se queja"; "Si lo dice la que viajó, se casó con un famoso millonario, se hizo lipo y llena sus shows, ¿qué me queda a mí?"; "No hay de qué quejarse, amiga, tienes salud, marido, tu familia está bien, comida y un techo", comentaron otros.

Horas más tarde, la tiktoker compartió en sus historias un breve video donde pareció reaccionar a las múltiples críticas. "Me da rabia que a veces yo hablo huevadas como 'puta, que estoy chata' o me quejo. Sí, me quejo, put... weón. ¿Qué vas a hablar?", expresó con molestia, aunque con actitud tranquila.

Sus seguidores también defendieron su derecho a sentirse mal, como cualquier persona. "Nunca hay que minimizar los sentimientos de los demás solo porque creas que estás peor"; "Recuerden que todos tenemos sentimientos"; "Que ahora tenga una mejor vida no quita que uno siempre tiene preocupaciones", escribieron.

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