29 nov. 2026 - 10:20 hrs.

Pablo (César Sepúlveda) se ha convertido en uno de los personajes más enigmáticos de Prohibida Obsesión, la teleserie nocturna de Mega. Sus extrañas actitudes y algunos episodios de su pasado han comenzado a despertar sospechas sobre quién es realmente.

El "tesorero" mantiene una relación con Vivi (Celine Reymond), quien lo considera un hombre perfecto. Sin embargo, detrás de esa imagen parecen esconderse secretos que poco a poco comienzan a salir a la luz. A continuación, repasamos lo que se conoce sobre su pasado.

Lo que se conoce del pasado de Pablo

Pablo inició una relación amorosa con Vivi varios años después de la muerte de su esposa, con quien tuvo una hija llamada Maida (Mariana Chiuminatto).

Prohibida Obsesión / Mega

Con el paso de los capítulos, el personaje ha protagonizado diversas situaciones que han encendido las alarmas, como cuando no le abrió la puerta de su casa a Vivi o cuando la espió a través de una cámara de seguridad. Sin embargo, una de las revelaciones más inquietantes llegó de la mano de su exsuegro, Eduardo (Alex Zisis).

En una tensa discusión, Eduardo enfrentó a Pablo y le lanzó una dura frase: "Sabes perfectamente lo que pasó, no puedes negarlo". Aunque no entregó mayores detalles, posteriormente se acercó a Vivi para advertirle sobre su pareja: "Tenga cuidado con este tipo, él destruyó la vida de mi hija".

Prohibida Obsesión / Mega

Ante esta inesperada advertencia, Pablo se vio obligado a contarle a Vivi algunos detalles sobre la muerte de su exesposa. "Cuando ella tuvo ese maldito accidente de auto estaba mal, estaba pasando por una depresión muy fuerte y no te lo había querido contar porque es un tema delicado", confesó.

Luego, profundizó en el difícil período que vivió junto a ella y expresó: "Lo más terrible de convivir con una persona así, es que, por mucho que tú ames o protejas o quieras evitar cosas, no puedes hacer nada para salvarla".

Prohibida Obsesión / Mega

¿Qué ocurrió realmente con la primera esposa de Pablo? ¿Por qué Eduardo lo responsabiliza de haber destruido la vida de su hija? Descúbrelo en los próximos capítulos de Prohibida Obsesión, de lunes a jueves desde las 22:00 horas.

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