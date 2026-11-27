Coca le hará una comprometedora pregunta a Gaspar en el capítulo 29 de Prohibida Obsesión
En el avance del capítulo 29 de Prohibida Obsesión, Gaspar (Nicolás Poblete) estará en su departamento junto a Coca (Lorena Capetillo), instancia en la que le comentará que tiene una propuesta para ella.
La pareja de Hernán (Osvaldo Silva) aprovechará la oportunidad para bromear y le preguntará: "¿Cuál es la propuesta? ¿Que me quede a dormir acá?".
Un tanto incómodo, el abogado le responderá: "Yo te iba a proponer que te tomes un auto".
Coca le hará una comprometedora pregunta a Gaspar
Finalmente, Coca aprovechará el momento para hacerle una comprometedora pregunta a Gaspar sobre su físico.
"Igual la otra noche me quedé pensando, el otro día no me acuerdo cuándo fue. Me quedé pensando ¿Te gustó lo que viste?", le preguntará.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.