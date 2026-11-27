27 nov. 2026 - 08:45 hrs.

En el avance del capítulo 29 de Prohibida Obsesión, Gaspar (Nicolás Poblete) estará en su departamento junto a Coca (Lorena Capetillo), instancia en la que le comentará que tiene una propuesta para ella.

La pareja de Hernán (Osvaldo Silva) aprovechará la oportunidad para bromear y le preguntará: "¿Cuál es la propuesta? ¿Que me quede a dormir acá?".

Un tanto incómodo, el abogado le responderá: "Yo te iba a proponer que te tomes un auto".

Prohibida Obsesión / Mega

Coca le hará una comprometedora pregunta a Gaspar

Finalmente, Coca aprovechará el momento para hacerle una comprometedora pregunta a Gaspar sobre su físico.

"Igual la otra noche me quedé pensando, el otro día no me acuerdo cuándo fue. Me quedé pensando ¿Te gustó lo que viste?", le preguntará.