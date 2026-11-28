28 nov. 2026 - 10:30 hrs.

Momentos de máxima tensión se aproximan en Prohibida Obsesión, la teleserie nocturna de Mega, donde una inesperada revelación llevará a Luciano (Diego Muñoz) a protagonizar un violento enfrentamiento con Bárbara (Fernanda Finsterbusch).

En los próximos capítulos, el arquitecto llegará hasta el departamento de su ex amante y entrará por la fuerza, completamente furioso. Pero ¿qué lo llevará a tomar esta drástica decisión? A continuación, te contamos cómo se desencadenará este conflicto.

La razón por la que Luciano ingresará a la fuerza al departamento de Bárbara

Todo comenzó cuando Bárbara encontró a Julieta inconsciente en una discoteca. Preocupada por su estado de ebriedad, la dueña de la cafetería decidió ayudarla y la llevó hasta su departamento, donde la joven pasó la noche.

Prohibida Obsesión / Mega

Al día siguiente, Julieta regresó a su casa con un pañuelo que le había prestado Bárbara. Sin embargo, el particular aroma del objeto despertó las sospechas de Luciano. Para evitar que su padre descubriera dónde había estado, la joven le aseguró que pertenecía a una amiga.

Pero la mentira no tardaría en salir a la luz. Gaspar (Nicolás Poblete) terminó revelándole a Luciano que había visto a Julieta devolviéndole el pañuelo a Bárbara, e incluso le comentó que desconocía que ambas fueran tan cercanas.

Prohibida Obsesión / Mega

Tal como se muestra en el avance del próximo capítulo, esta revelación desatará la furia de Luciano, quien intentará comunicarse insistentemente con Bárbara a través de llamadas telefónicas, aunque no conseguirá respuesta.

Decidido a obtener explicaciones, el arquitecto llegará hasta el departamento de su ex amante. Mientras ella intentará impedirle el ingreso, él la enfrentará directamente: "¿Qué estás haciendo con mi hija? ¿Cómo llegaste al nivel de convencerla de que viniera a dormir contigo?".

Prohibida Obsesión / Mega

Finalmente, Luciano conseguirá entrar por la fuerza al inmueble y lanzará una dura amenaza contra Bárbara. "Metiste a mi hija entre medio, esto no te lo voy a aguantar", expresará completamente alterado.

¿Qué pasará entre Bárbara y Luciano después de este explosivo enfrentamiento? Descúbrelo en los próximos capítulos de Prohibida Obsesión, de lunes a jueves desde las 22:00 horas.

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