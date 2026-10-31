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La Carlita Instagram @c4rliita

"El cuerpo se me veía operado": La Carlita posa "regia y divina" con un enterito de dénim

  • Por Roselín Acosta

Un enterito es un infaltable en cualquier guardarropa y La Carlita confirmó el gran potencial de esta prenda al lucirla con un estilo único.

La creadora de contenido dejó ver su look a través de un video grabado junto a sus amigas durante la inauguración de una tienda de ropa chilena en Florida, Estados Unidos.

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La Carlita deslumbra con un enterito

En las imágenes, Carla Inostroza luce una pieza confeccionada en dénim gris, de silueta ceñida y sin mangas. La parte superior destaca por un estilizado cuello de tortuga, mientras que la parte inferior posee un elegante corte acampanado.

Instagram: @c4rliita

"En verdad, el cuerpo se me veía operado. O sea, full precioso", comentó al respecto.

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Sus seguidores coincidieron plenamente con su apreciación al dejarle comentarios como: "El enterito se te ve genial", "Espero que te hayas llevado el enterito" y "Regia y divina".

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