"El cuerpo se me veía operado": La Carlita posa "regia y divina" con un enterito de dénim

31 oct. 2026 - 17:01 hrs.

Un enterito es un infaltable en cualquier guardarropa y La Carlita confirmó el gran potencial de esta prenda al lucirla con un estilo único.

La creadora de contenido dejó ver su look a través de un video grabado junto a sus amigas durante la inauguración de una tienda de ropa chilena en Florida, Estados Unidos.

La Carlita deslumbra con un enterito

En las imágenes, Carla Inostroza luce una pieza confeccionada en dénim gris, de silueta ceñida y sin mangas. La parte superior destaca por un estilizado cuello de tortuga, mientras que la parte inferior posee un elegante corte acampanado.

Instagram: @c4rliita

"En verdad, el cuerpo se me veía operado. O sea, full precioso", comentó al respecto.

Sus seguidores coincidieron plenamente con su apreciación al dejarle comentarios como: "El enterito se te ve genial", "Espero que te hayas llevado el enterito" y "Regia y divina".

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