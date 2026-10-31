Tras fuertes rumores de quiebre: Kel Calderón reveló si sigue en pareja con Renzo Tissinetti

31 oct. 2026 - 13:00 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, Kel Calderón aclaró el estado de su relación amorosa con Renzo Tissinetti, luego de rumores de quiebre.

Durante los últimos días, las noticias sobre una supuesta ruptura entre la hija de Raquel Argandoña y el chef se hicieron más fuertes.

Las razones eran por la poca actividad que tenían juntos en redes sociales, la cual anteriormente era más alta y con mucho más contenido compartido.

La respuesta de Kel Calderón

En esa línea, es que Kel Calderón invitó a sus seguidores a formularle preguntas y una de las que respondió fue la siguiente: "¿Aún estás con tu novio?".

Junto a una foto con Renzo Tissinetti, confirmó que seguían en pareja: "Sí jajaja, soy una mujer con mucha paciencia".

Instagram.

Posteriormente, explicó en otra historia de Instagram si su objetivo era dejar su relación en la privacidad: "La verdad es que vivimos la relación de una forma muy natural, nunca hemos tenido la intención de hacerla extremadamente pública o tampoco esconderla. Creo que se va dando de acuerdo a la circunstancia y estos últimos meses hemos estado realmente ahogados de trabajo. Entonces creo que por eso hemos tenido menos tiempo de compartir momentos por aquí".

Instagram

Finalmente, la abogada agradeció las oportunidades laborales que se le han presentado a ambos y aseguró que pronto iban a volver a realizar contenido con el chef.

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