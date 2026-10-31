Mega llevó la Expo Quillota a todo el país y encabezó la audiencia del viernes

31 oct. 2026 - 01:05 hrs.

Expo Quillota debutó este viernes en Mega liderando la franja estelar del viernes. La transmisión, que se extendió entre las 22:09 y 0:46 horas, marcó 430.511 personas promedio por minuto online. En esta franja, CHV tuvo 368.961, TVN 258.136 y Canal 13 245.919 personas promedio.

La jornada dio el puntapié inicial a tres noches de música y humor desde el estadio Lucio Fariña Fernández. El primero en subir al escenario fue Franco Simone, quien emocionó a miles de fanáticas al repasar las canciones que lo convirtieron en un referente de la balada, dedicando un momento especial para rendir homenaje a Violeta Parra con "Volver a los 17".

Luego, el comediante venezolano Esteban Düch presentó una renovada rutina, acompañado por una banda, en que aludió a su vida tras el paso por el Festival de Viña, su cercanía con Chile y la contingencia nacional. El cierre quedó en manos de Rodrigo Tapari: la voz de los éxitos de Ráfaga transformó el estadio en una gran pista de baile.

Este sábado 31, la noche de Halloween en Expo Quillota tendrá como protagonista a Leo Rey, el cantante cuyo show se ha vuelto tema obligado durante las últimas semanas. El humor será de Microbio Caluga y Bodoque y la fiesta terminará con Bayron Fire.

En la última jornada del domingo 1 de noviembre, el show se inicia con Alanys Lagos, una de las voces destacadas de la ranchera romántica, para seguir con el dúo Melón y Melame, acompañados por Paty Cofré. La despedida estará a cargo de Los Charros de Lumaco.

Expo Quillota se transmitirá este sábado y domingo a partir de las 22 horas por Mega, el canal que une a los chilenos.

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