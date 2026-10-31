Rodrigo Tapari hizo vibrar el Estadio Lucio Fariña Fernández con "Una Cerveza" en Expo Quillota

31 oct. 2026 - 00:38 hrs.

La cumbia argentina llegó con toda su energía al escenario del Estadio Lucio Fariña Fernández de la mano de Rodrigo Tapari, quien hizo vibrar al público con parte de sus mayores éxitos.

La audiencia de la Expo Quillota estalló con cada uno de los temas de artista trasandino, en especial cuando interpretó "Una Cerveza", clásico de su exgrupo Ráfaga.

El momento generó una fuerte conexión con quienes llegaron al evento de la ciudad de las paltas y chirimoyas durante este viernes 30 de octubre.

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Sigue en vivo la Expo Quillota

La Expo Quillota 2026 será transmitida en televisión abierta a partir de las 22:00 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2.

También está disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

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