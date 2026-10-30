Rumbo al Miss Universo: Dominga López se luce en la TV estadounidense con su respuesta a la "pregunta final"

30 oct. 2026 - 13:30 hrs.

Faltan solo unos días para que Dominga López viaje a Puerto Rico para representar a Chile en el Miss Universo 2026 y mientras tanto, la reina de belleza cumple compromisos previos a la competencia.

En ese contexto, la candidata nacional participó por videollamada en un famoso programa de la televisión hispana de Estados Unidos, donde sacó aplausos con sus declaraciones.

La "pregunta final" para Dominga López

La Miss Universo Chile respondió la "pregunta final", una dinámica que ideó el show "En Casa" de la cadena Telemundo para las aspirantes a la corona universal.

"Si tuvieras frente a ti a quienes aseguran que Miss Universe no representa a la mujer de hoy, ¿qué les dirías para cambiar su percepción?", fue el planteamiento al que Dominga López contestó con gran soltura.

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"Les diría que yo soy la imagen viva de que Miss Universo hoy es una plataforma para la mujer moderna. Que entiendo que todavía existan estereotipos del pasado, pero que realmente hoy lo que se busca son mujeres que brillen por dentro, agentes de cambio, que tengan una voz y que logren un impacto en la sociedad", expresó.

"Espero llegar a esa noche final y llevarme esa corona y demostrar que Miss Universo es una plataforma gigante para mujeres como yo. Auténticas, que guían con su esencia y que nunca se rinden a pesar de todo", finalizó.

La presentadora Aleyda Ortiz felicitó y aplaudió por sus palabras a la modelo chilena, quien respondió con entusiasmo: "Muchas gracias, estoy muy emocionada".

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