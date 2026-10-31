"La cabellera está soñada": Claudia Conserva se llena de elogios con un peinado desenfadado y chic

31 oct. 2026 - 12:00 hrs.

Claudia Conserva continúa impactando en redes sociales con cada uno de los cambios que atraviesa su cabello. Hace un mes, por ejemplo, se despidió del rojizo que lució por varios meses para recuperar su clásica melena rubia.

Y en esta oportunidad, compartió en su cuenta de Instagram unas fotos con un peinado al natural que no pasó desapercibido entre sus fans.

Claudia Conserva enamora a fans con su peinado

En las fotos, Claudia Conserva lució su cabello en suaves ondas desenfadadas de estilo playero, las cuales enmarcan con sutileza su rostro y resaltan a la perfección los tonos de rubio de cada mechón.

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Su publicación la acompañó con una pequeña reflexión sobre lo que ella cree que se necesita para encontrar la paz interior: "Soltar, aceptar lo que no depende de ti, respirar, cuidarte, sonreír, darte permiso, delegar, vivir".

Lo cierto es que este peinado más natural impresionó a sus seguidores, quienes la llenaron de elogios como: "Quédate rubia y donde más te haga feliz. Besitos", "La cabellera está soñada", "¡Tu pelo es todo lo que está bien!", "Rubia te ves hermosa".

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