Claudia Conserva otra vez transforma su look y sus fans lo aprueban: ¡Es tu color, definitivamente!"

12 sept. 2026 - 12:01 hrs.

Durante los últimos meses, Claudia Conserva asombró más de una vez a sus seguidores con inesperados cambios de looks. Todo empezó en abril, cuando le pidió a su hermana Fran que tiñera su cabello y el resultado la dejó insatisfecha.

En ese momento quedó demasiado "colorina" para su gusto, por lo que se puso en manos de especialistas para optimizar el tono rojizo que lució hasta hace unos días. Y las sorpresas no paran, pues la actriz volvió a dar un giro a su apariencia.

Nuevo look rubio de Claudia Conserva

"Ahora de rubia por la vida", escribió Claudia Conserva junto a varias fotografías que evidencian la transformación de su cabellera.

En las imágenes se aprecian reflejos dorados y cálidos en tonos miel y caramelo, con un degradado natural hacia las puntas, ligeramente más claras.

Instagram @clonserva

No es la primera vez que la artista luce un marcado estilo blonde, ya lo hizo en los años 90 cuando modelaba para campañas publicitarias.

Sus seguidores aprobaron esta nueva versión con mensajes como: "Te ves bella con todos los colores, pero este es tu color. ¡Te queda maravilloso!"; "¡Es tu color, definitivamente!"; "Mejor el rubio, con el colorín te veías con el rostro más duro, no tan angelical".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Claudia Conserva (@clonserva)

Todo sobre Celebridades chilenas