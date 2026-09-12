¡No lo podía creer! El especial regalo que Raquel Argandoña le hizo a Kel Calderón durante su viaje por Europa

12 sept. 2026 - 12:12 hrs.

Raquel Argandoña sorprendió a Kel Calderón con un lujoso y especial regalo durante su travesía por Europa.

Y es que madre e hija emprendieron un recorrido por el Viejo Continente, tal como lo hicieron años atrás. De hecho, anunciaron que compartirán cada una de sus anécdotas en YouTube.

En medio de su eurotrip, la influencer utilizó sus redes sociales para revelar el especial gesto que tuvo su madre, donde no solo la consideró a ella.

Kel Calderón revela el especial regalo de Raquel Argandoña

A través de sus historias, la abogada mostró una lujosa y brillante medalla para colocar en la montura de Fargo, su caballo.

"Raquel Argandoña me regaló esta medallita para ponerla en la montura de Fargo", comentó la propia Kel Calderón en la imagen del obsequio.

Instagram @k3lcalderon

Recordemos que Fargo fue un regalo de su madre y su padre, Hernán Calderón. Desde entonces, el animal ha pasado a tener un lugar importante en su vida.

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