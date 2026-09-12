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Karen Paola sorprende al dejar atrás su larga cabellera con inesperado cambio de look Instagram

Karen Paola sorprende al dejar atrás su larga cabellera con inesperado cambio de look

  • Por Sebastián Paillafil

Karen Paola sorprendió con un inesperado y radical cambio de look que no dejó indiferente a nadie en redes sociales.

La cantante dio a conocer su drástica decisión con un video en su cuenta de Instagram, donde presumió de su nueva y renovada apariencia.

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El antes y después de Karen Paola

En el registro, la exMekano está sentada en la silla de un salón de belleza con su cabellera larga, pero que, de un momento a otro, aparece con un corte melena.

"A veces solo necesitas des aburrirte del pelo largo", escribió la intérprete en la publicación.

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Posteriormente, compartió otro registro donde es posible observar el proceso que la llevó a tener el renovado look.

Quien estuvo a cargo de actualizar la imagen de Karen Paola fue Raúl Flores, del salón Astro Estrella, donde acuden celebridades, como la influencer Lauriturri

 
 
 
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