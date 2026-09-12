Karen Paola sorprende al dejar atrás su larga cabellera con inesperado cambio de look

12 sept. 2026 - 13:01 hrs.

Karen Paola sorprendió con un inesperado y radical cambio de look que no dejó indiferente a nadie en redes sociales.

La cantante dio a conocer su drástica decisión con un video en su cuenta de Instagram, donde presumió de su nueva y renovada apariencia.

El antes y después de Karen Paola

En el registro, la exMekano está sentada en la silla de un salón de belleza con su cabellera larga, pero que, de un momento a otro, aparece con un corte melena.

"A veces solo necesitas des aburrirte del pelo largo", escribió la intérprete en la publicación.

Posteriormente, compartió otro registro donde es posible observar el proceso que la llevó a tener el renovado look.

Quien estuvo a cargo de actualizar la imagen de Karen Paola fue Raúl Flores, del salón Astro Estrella, donde acuden celebridades, como la influencer Lauriturri.

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