La rutina de Michelle Carvalho para mantener su proceso de baja de peso: "Llevo casi 2 horas caminando"

10 sept. 2026 - 10:30 hrs.

La modelo brasileña Michelle Carvalho decidió desde hace unos meses iniciar un proceso para bajar de peso y lo está registrando en redes sociales.

Carvalho, quien ha dicho que siempre se sintió muy cómoda con su cuerpo, afirmó que esta decisión pasa más por algo que quiere hacer y que sintió que podía, no por comentarios del resto.

Gracias a esto, su proceso para bajar de peso se ha visto de forma muy positiva y la brasileña lo ha demostrado en plataformas donde no para de agradecer el apoyo que ha recibido en los últimos días.

Michelle Carvalho agradece el apoyo

Precisamente, una de las actividades preferidas de Michelle para mantener el gasto calórico es subir y bajar el cerro San Cristóbal caminando.

Durante estas caminatas y gracias a la difusión de su proceso, se encuentra con muchas personas que la animan y la felicitan, motivándola a seguir adelante. Fue a estas personas a quienes agradeció en su último video.

"Chicos, se logró, voy bajando ya, llevo casi 2 horas caminando y bacán, me siento bien, gracias por todo el apoyo, todas las personas que me gritan acá cuando van pasando y me felicitan", dijo en un principio.

En esa línea, agregó: "De verdad que me motivan un montón y espero que también esté motivando a ustedes".

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