La tajante respuesta de Gala Caldirola por posible relación con otro futbolista : "No rechazo mi pasado"

10 sept. 2026 - 11:10 hrs.

La modelo española Gala Caldirola fue el centro de la polémica el mes pasado luego de que se revelara que Luis Jiménez, exfutbolista con el que mantenía una relación, le había sido infiel.

Por lo mismo, en una reciente publicación de Gala en sus redes sociales, donde decía que iba a seguir los consejos de Dua Lipa para manifestar y conseguir un hombre bueno, una usuaria le comentó que fuera "otro futbolista".

Y es que la modelo española tiene tres relaciones mediáticas con hombres asociados a este deporte: Mauricio Isla, quien fue su esposo durante muchos años; Mauricio Pinilla, con quien tuvo un fugaz romance; y el ya mencionado Luis Jiménez.

Gala Caldirola cierra las puertas

De inmediato, varias usuarias comenzaron a contestar a la mujer por esta respuesta que algunas consideraron fuera de lugar.

Sin embargo, la española, fiel a su estilo, se tomó la situación con mucha simpleza y contestó relajada, pero tajante ante tal afirmación.

"Yo creo que cubrí el cupo jajaja. Aprendí la lección, no rechazo mi pasado, agradezco lo aprendido. Avancemos", afirmó Caldirola, cerrando la conversación en torno a los futbolistas.

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