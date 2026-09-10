Sammis Reyes agradece apoyo tras ser vinculado a gimnasio allanado por tráfico: "En los momentos difíciles..."

10 sept. 2026 - 11:50 hrs.

Esta semana Sammis Reyes se vio afectado por una noticia que no esperaba recibir y que involucraba una arista criminal por la que salió a dar explicaciones.

Y es que la Policía de Investigaciones (PDI) allanó un gimnasio en Santiago Centro por tráfico de drogas y lavado de activos, hecho en el que salió el nombre de Sammis Reyes a la luz, ya que se afirmó que él tenía vínculos con este centro deportivo.

De inmediato, el deportista salió a aclarar que él solo tuvo conversaciones para ser el rostro de este gimnasio, pero no firmó ningún contrato, por lo que no estaba involucrado en esto.

Sammis Reyes agradece el apoyo

Aunque el deportista dejó en claro que él no tenía nada que ver con los crímenes acusados, de todas formas se sintió afectado por la situación y lo manifestó públicamente.

A raíz de esto, miles de personas entregaron su apoyo a Reyes, quien justo se encuentra en su Desafío Sammis Reyes por todo el país.

Es por esto que la pareja de Emilia Dides se tomó un tiempo para publicar en sus historias de Instagram uno de los mensajes que le llegó y escribió un agradecimiento general para todos.

"Gracias a todas las personas que me han escrito y han estado ahí para mí... Significa el mundo escuchar su respaldo en los momentos que más cuenta para uno. En los momentos difíciles todos están ahí... En los momentos difíciles todos muestran quién realmente son", afirmó.

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