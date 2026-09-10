"Me puse caleta": Fran Maira muestra los resultados tras cirugía estética

10 sept. 2026 - 12:30 hrs.

La exchica reality y cantante Fran Maira mostró a través de redes sociales cómo quedó tras su cirugía estética de implantes mamarios.

Precisamente, esta semana la cantante afirmó que solo se ha realizado una cirugía estética, que es el aumento de busto, el que ha intervenido en dos ocasiones.

Sin embargo, en primera instancia relató un peligroso hecho que ocurrió con sus primeros implantes, y es que al ir a una mamografía de rutina descubrió que tenía una fisura en una de sus prótesis.

Fran Maira muestra sus resultados

"Bueno, me preguntaron harto cuánto es lo que yo me puse en la primera operación que tuve, y en la primera me puse 280 y ahora me puse 420, por eso me veo más guatona de acá arriba, porque me puse caleta", dijo en un principio.

Asimismo, Maira afirmó que se puso bastante porque ella quería que "se vieran grandes"; siempre fue su intención y nada salió contrario a lo que ella esperaba.

De igual forma, aseguró que logró buenos resultados y naturales, justo como ella quería. "Me gusta que sea todo natural", cerró Francisca.

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