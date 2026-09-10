"Me escucha demasiado": El regalo sorpresa de Aaron Collao que impactó a Naya Fácil en su segundo mes juntos

10 sept. 2026 - 15:50 hrs.

Naya Fácil y su pololo Aaron Collao cumplen dos meses de relación este jueves 10 de septiembre, fecha en la que iniciaron la tradición de entregarse significativos obsequios cada nuevo mes juntos.

La influencer compartió en Instagram una serie de videos que empezó a grabar desde segundos antes de la medianoche, mientras esperaban que iniciara el día de la celebración.

El cumple mes de Naya Fácil y su pololo

Cuando el reloj marcó las doce, Naya Fácil y Aaron se fundieron en un cariñoso abrazo mientras se susurraban mutuamente unas palabras. Luego intercambiaron los regalos especiales que prepararon para la ocasión.

Instagram @naya_facil

La creadora de contenidos le obsequió a su pololo un álbum de fotografías estilo revista del primer viaje que realizaron juntos, cuyo destino fue Machu Picchu, Perú. "Me dio mucha emoción hacerlo", le dijo a su galán, quien le agradeció con un beso.

Como se ve en una imagen posterior, también le obsequió una botella de la colonia de Cristiano Ronaldo CR7 Game On. "Es mi ídolo", dijo el joven en referencia al futbolista portugués.

Por su parte, Collao mostró en su teléfono móvil el detalle para su polola: la estadía en un hotel en la Reserva Biológica de Huilo Huilo, en la Región de los Ríos.

"¿Qué? ¡Hace tiempo yo le había dicho que quería ir a ese hotel y no había podido!", comentó Naya con sorpresa. "Está como en medio de la nada y está catalogado como uno de los lugares más extravagantes de Chile", agregó.

"Hace un tiempo le había dicho que quería mucho conocer ese hotel. Me escucha demasiado mi amor", escribió Naya sobre el video.

Instagram @naya_facil

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