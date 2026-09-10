Cony Capelli muestra su primer antojo de embarazada: "¡Qué cosa más buena!"

10 sept. 2026 - 16:30 hrs.

Durante las primeras semanas de su embarazo, Cony Capelli ha experimentado algunas complicaciones, como una reacción alérgica y disminución del apetito.

Sin embargo, la ex chica reality logró complacer su paladar cuando sintió su primer antojo como futura mamá, tal y como lo comentó a sus segidores.

El primer antojo de Cony Capelli

A finales de julio Constanza Capelli anunció que está embarazada de su pareja, Sebastián Daroch. Y mientras vive la dulce espera, les comenta a sus seguidores sobre sus experiencias en la gestación.

Instagram @conycapelli

En esta ocasión apareció en un breve video en sus historias de Instagram para contar con satisfacción sobre el gusto que se dio.

"Primer antojo como mamá", dijo mientras sostenía un vaso de vidrio en sus manos. "Un juguito natural bien helado. ¡Qué cosa más buena!", exclamó con una notoria expresión de placer en su rostro.

Tras hacer el anuncio a finales de julio, Cony comentó que llevaba tres meses de gestación, por lo que ahora debe estar en su cuarto mes de espera.

Instagram @conycapelli

Todo sobre Constanza Capelli