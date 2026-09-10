Quedó marcado para siempre: El sencillo y emotivo recordatorio de Oriana Marzoli por su mascota fallecida

10 sept. 2026 - 17:10 hrs.

Uno de los dolores más grandes en la vida de Oriana Marzoli tuvo fecha el pasado 3 de julio del 2025, cuando su perrito Cocco falleció.

El bulldog francés pasó muchos años acompañando a la chica reality en sus aventuras por el mundo y se convirtió en un pilar fundamental para la estabilidad mental de Oriana; por lo mismo, su deceso fue un golpe muy fuerte para la modelo.

Por lo mismo, a más de un año de su partida, la modelo recordó a su mascota con un gesto muy sencillo, pero noble.

Oriana Marzoli recuerda a su perrito fallecido

Precisamente, Oriana subió una postal que a muchos, en un principio, costó entender, y es que la española posteó una parte de su hogar donde se veía un ladrillo y parte de la escalera.

Sin embargo, en estos ladrillos aparecía marcada una de las patitas de Cocco, lo que quedó para siempre en el hogar de Oriana y es un constante recuerdo de su perrito.

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"Solo deseo volver a reencontrarme contigo, poder abrazarte de nuevo y hablarte como te hablaba. Sé que desde arriba me estás cuidando, mi ángel y por siempre, el gran amor de mi vida", escribió hace unos meses cuando se cumplía un año de su muerte.

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