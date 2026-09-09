"Pensé que me moriría": Leandro Martínez relata inesperada emergencia médica que lo dejó en urgencias

09 sept. 2026 - 18:25 hrs.

El cantante nacional Leandro Martínez dio a conocer una preocupante situación que vivió en su cara, hecho que lo llevó hasta urgencias.

Desde hace un tiempo, Martínez se convirtió en un usuario activo de redes sociales, aprovechando las bromas en su contra y situaciones de su vida diaria para crear contenido, lo que ha sido bien recibido por el público.

Sin embargo, su último video llamó un poco a la preocupación, y es que Leandro dio a conocer que vivió una situación médica muy preocupante.

Leandro Martínez comparte preocupante situación

En concreto, el cantante explicó que "se me cayó la mitad de la cara de un momento a otro. En la madrugada me desperté de un fuerte dolor en la parte izquierda de la nuca; pensé en una parálisis facial, pero podía mover la boca".

"Luego me tomó el otro lado de la cara con hinchazón que me afectó hasta los ojos y terminé en urgencia", afirmó.

Más adelante en el video, aseguró que "pensé que era una parálisis, luego que era un ACV; me hicieron un escáner que salió perfecto, gracias a Dios, y a los tres días se bajó por completo la inflamación sin saber qué fue lo que pasó, pero pasé un susto de aquellos".

Asimismo, en la descripción escribió: "gracias a Dios no pasó nada, pero mi reflexión me llevó a lo vulnerables que somos; pensé que me moriría, o al menos quedaría con algo grave… y finalmente solo quedé con ganas de seguir viviendo y disfrutando lo que hemos formado con mi Cami. Shalom".

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