La enorme felicidad de Michelle Carvalho por nuevo logro en proceso de bajar de peso: "Ya son 12 kilos menos"

09 sept. 2026 - 14:10 hrs.

Michelle Carvalho está en un proceso de bajar de peso que está compartiendo constantemente a través de redes sociales para tener el apoyo de sus seguidoras.

Y es que hace unas semanas, la modelo brasileña realizó una publicación en la que dejó en evidencia que había bajado cerca de 10 kilos y esperaba seguir así, además de puntualizar que ahora realiza esto porque ella quiere.

Con esto, dejó en claro que siempre se sintió cómoda con su cuerpo, pero fue una decisión propia bajar de peso.

La felicidad de Michelle Carvalho

A través de un video en sus historias de Instagram, Michelle apareció frente a todos vestida completamente de negro y presentando un pantalón que tenía puesto.

Enseguida, aseguró que tenía esta prenda desde mayo y era la primera vez que le quedaba tan holgada.

"Hoy dije: 'Voy a probar y ver... y entra'", afirmó entre risas de felicidad, además de escribir que ya son 12 kilos menos.

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