Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

'No existe un amor parecido': Hermana de Karla Melo celebra los 40 años de la actriz con emotivo mensaje instagram

"No existe un amor parecido": Hermana de Karla Melo celebra los 40 años de la actriz con emotivo mensaje

  • Por Matías Rivera

Este miércoles 9 de septiembre, Karla Melo cumple 40 años y su hermana Kamila decidió escribir unas emotivas palabras para la actriz. 

Precisamente, Karla ha pasado sus últimos años de los 30 batallando contra un cáncer mamario del que está sana y así lo ha manifestado en redes sociales. 

Lo más visto de Entretenimiento

Por lo mismo, esta experiencia la acercó mucho más a su familia y amigos, quienes no dudan en expresar todo el amor que sienten por Karla en redes sociales. 

Hermana de Karla Melo celebra su cumpleaños

"Hoy pensaba en nosotras cuando éramos niñas, y en cuánto te admiraba. Te miraba y pensaba que eras hermosa, talentosa, fuerte... y que algún día me gustaría ser como tú", partió diciendo Kamila en un carrusel de postales que recopiló con momentos que han pasado juntas. 

Ir a la siguiente nota

En esa línea, Kamila afirmó que "hoy, la vida me regala algo que me llena de orgullo: que todos los días me digan que me parezco a ti".

"Qué honor parecerme a una mujer como tú, poderosa, como dice tu canción, decidida, amable, con una forma de amar que solo algunos tenemos el privilegio de conocer y saber mantener. Gracias por amarme tanto y estar siempre para mí, incondicionalmente", aseguró. 

Finalmente, cerró diciendo "nuestro amor de hermanas es difícil de explicar. Hay cosas que solo nosotras entendemos, recuerdos que solo nosotras compartimos; es nuestro y no existe un amor parecido a este. Feliz cumpleaños, hermanita mía, te amo".

 
 
 
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Kamila Melo ??‍? (@kamila_melo__)

Todo sobre Karla Melo

Leer más de

Minuto a minuto