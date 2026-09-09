"No existe un amor parecido": Hermana de Karla Melo celebra los 40 años de la actriz con emotivo mensaje

09 sept. 2026 - 14:50 hrs.

Este miércoles 9 de septiembre, Karla Melo cumple 40 años y su hermana Kamila decidió escribir unas emotivas palabras para la actriz.

Precisamente, Karla ha pasado sus últimos años de los 30 batallando contra un cáncer mamario del que está sana y así lo ha manifestado en redes sociales.

Por lo mismo, esta experiencia la acercó mucho más a su familia y amigos, quienes no dudan en expresar todo el amor que sienten por Karla en redes sociales.

Hermana de Karla Melo celebra su cumpleaños

"Hoy pensaba en nosotras cuando éramos niñas, y en cuánto te admiraba. Te miraba y pensaba que eras hermosa, talentosa, fuerte... y que algún día me gustaría ser como tú", partió diciendo Kamila en un carrusel de postales que recopiló con momentos que han pasado juntas.

En esa línea, Kamila afirmó que "hoy, la vida me regala algo que me llena de orgullo: que todos los días me digan que me parezco a ti".

"Qué honor parecerme a una mujer como tú, poderosa, como dice tu canción, decidida, amable, con una forma de amar que solo algunos tenemos el privilegio de conocer y saber mantener. Gracias por amarme tanto y estar siempre para mí, incondicionalmente", aseguró.

Finalmente, cerró diciendo "nuestro amor de hermanas es difícil de explicar. Hay cosas que solo nosotras entendemos, recuerdos que solo nosotras compartimos; es nuestro y no existe un amor parecido a este. Feliz cumpleaños, hermanita mía, te amo".

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