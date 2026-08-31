"Celebro cada centímetro": Karla Melo muestra el crecimiento de su cabello a un año de su última quimio

31 ag. 2026 - 13:45 hrs.

A inicios de agosto, Karla Melo conmemoró el primer aniversario de su última quimioterapia y de quedar libre del cáncer de mama triple negativo que padecía.

"Que viva la vida", dijo en ese momento para agradecer el haber superado una etapa tan compleja. Ahora la cantante vuelve a referirse al tema en un video cargado de emotividad.

Karla Melo y el crecimiento de su cabello tras quimios

En esta ocasión, Melo quiso enseñar a sus fans cómo ha crecido su cabellera durante estos doce meses luego de perderla por completo debido a los tratamientos médicos.

La artista musicalizó la publicación con "Soy", una canción que lanzó el año pasado cuya letra está inspirada en su lucha contra el cáncer.

Instagram @karla_melo_

"Hace un año comenzó a crecer mi pelito, pestañas y cejas, ¡y con ellos yo también! ¡Hoy celebro cada centímetro, cada día y cada oportunidad de seguir aquí, viva, sana, agradecida y feliz! Qué bonito es volver a crecer", expresó en su post de Instagram.

En la secuencia se ve su evolución mes a mes desde agosto de 2025 hasta la actualidad, cuando luce un cabello denso y abundante, aunque todavía muy por encima de los hombros.

"Se vale llorar de alegría, eres tremenda"; "Eres una guerrera"; "Qué linda canción, y qué lindo verte tan bien, tan feliz y radiante"; "Me emociona lo valiente que eres", escribieron varios de sus seguidores en reacción.

Instagram @karla_melo_

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