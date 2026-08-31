"Una luz en esta oscuridad": El agradecimiento de Coté López por respaldo en medio de polémica
Desde que se hizo pública la infidelidad de Luis Jiménez a Gala Caldirola con Coté López, en redes sociales abundan fuertes críticas contra la empresaria.
Los comentarios negativos incluso llegan a la cuenta en Instagram de su padre, Gonzalo López, quien ha salido a defenderla en un par de ocasiones. Ahora son sus seguidores quienes le tienden una mano en estos momentos marcados por la polémica.
El apoyo a Coté López en medio de la polémica
Durante el fin de semana, López ofreció una entrevista desde República Dominicana, a donde fue a refugiarse por unos días después de estallar el escándalo. En sus declaraciones se disculpó con Gala y dijo que no tenía derecho a hacerle lo que le hizo.
Tras este mea culpa, sus seguidores le han estado enviando numerosos mensajes de respaldo que terminaron sorprendiendo a la influencer.
"No comprendo, pero les agradezco con todo mi corazón", escribió al compartir capturas de las palabras de aliento que recibe de sus fans.Ir a la siguiente nota
"Fuerza, Coté, no es el fin"; "Son momentos, todos nos equivocamos"; "Hermosa, cura tu corazón poco a poco"; "Un error no te define como persona", escribieron algunos de ellos.
"Son una luz para mí en esta oscuridad", expresó la influencer tras agradecer reiteradamente el apoyo de su comunidad.