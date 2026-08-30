"Bañados en oro": Naya Fácil presume la brillante primera adquisición para su nuevo penthouse

30 ag. 2026 - 17:02 hrs.

Naya Fácil se está tomando en serio su estancia en el nuevo penthouse de tres pisos que adquirió a mediados de julio, donde piensa vivir "hasta el final" de sus días, tal y como lo dijo en sus historias de Instagram.

La influencer les contó a sus seguidores que mandó a instalar vinilos con efecto espejo en la amplia área que abarca el gimnasio cercano a la entrada de la vivienda y además mostró una brillante adquisición que hizo para su cocina.

La primera adquisición de Naya Fácil para su penthouse

Desde el interior de su vivienda, Naya Fácil publicó un video para enseñar la novedad. "Lo primero que compré para mi casa, porque ya me cansé de estar indecisa", adelantó mientras mostraba un reluciente estuche dorado.

Instagram @naya_facil

"Es lo primero que voy a tener en mi hogar. ¿Qué creen mis facilines que es? Esto va en la cocina", preguntó antes de abrir el maletín.

"¡Wow! ¿Ustedes creen que yo iba a tener unos utensilios plateados? ¡No! Utensilios bañados en oro", comentó con emoción al revelar el set de piezas totalmente doradas.

"Qué belleza. Algo así espero yo. Voy a comer aquí mis tallarines bañados en salsa", dijo tras desplazarse a su comedor con vista panorámica a la ciudad.

Instagram @naya_facil

Todo sobre Celebridades chilenas