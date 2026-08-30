Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

'Salimos renovadas': Skarleth Labra y su madre terminan 'ligeras' tras relajante tratamiento instagram @skarleeeeeeeeeth

"Salimos renovadas": Skarleth Labra y su madre terminan "ligeras" tras relajante tratamiento

  • Por Roselín Acosta

La influencer Skarleth Labra decidió regalarse una pausa en medio de su ajetreada agenda para compartir una jornada de relajación con la persona más especial: su mamá.

Juntas visitaron un spa de la Región Metropolitana para liberar tensiones, desconectar de la rutina y renovar energías bajo el cuidado de masajistas profesionales.

Lo más visto de Entretenimiento

La relajante salida de Skarleth Labra y su mamá

En sus historias de Instagram, Skarleth mostró parte de la experiencia y reveló que se sometieron a un masaje linfático de cuerpo completo, un tratamiento que, según contó, les dejó una sensación inmediata de ligereza.

Instagram @skarleeeeeeeeeth

“Nos encantó porque son esos regalitos que una necesita de vez en cuando”, comentó, destacando que después de la sesión el cuerpo se siente “mucho más ligero, menos pesado”.

Ir a la siguiente nota

Al final, resumió la experiencia con una frase que lo dice todo: “Salimos renovadas”.

Todo sobre Skarleth Labra

Leer más de

Minuto a minuto