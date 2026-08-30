"Salimos renovadas": Skarleth Labra y su madre terminan "ligeras" tras relajante tratamiento

30 ag. 2026 - 12:02 hrs.

La influencer Skarleth Labra decidió regalarse una pausa en medio de su ajetreada agenda para compartir una jornada de relajación con la persona más especial: su mamá.

Juntas visitaron un spa de la Región Metropolitana para liberar tensiones, desconectar de la rutina y renovar energías bajo el cuidado de masajistas profesionales.

La relajante salida de Skarleth Labra y su mamá

En sus historias de Instagram, Skarleth mostró parte de la experiencia y reveló que se sometieron a un masaje linfático de cuerpo completo, un tratamiento que, según contó, les dejó una sensación inmediata de ligereza.

Instagram @skarleeeeeeeeeth

“Nos encantó porque son esos regalitos que una necesita de vez en cuando”, comentó, destacando que después de la sesión el cuerpo se siente “mucho más ligero, menos pesado”.

Al final, resumió la experiencia con una frase que lo dice todo: “Salimos renovadas”.

Todo sobre Skarleth Labra