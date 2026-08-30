Coliseo - Temporada 2 - Capítulo 4: La revancha de grandes comediantes

30 ag. 2026 - 00:30 hrs.

En el cuarto capítulo de Coliseo, varios participantes de la primera temporada volvieron para probar suerte y cumplir su sueño de llegar al Festival de Viña 2027.

El comienzo del episodio estuvo marcado por la hilarante rutina de Centella, quien visitó el escenario humorístico con picarones chistes.

Tras lo anterior, empezó la competencia y Barbaridades, Juanchy y David Pérez lograron un cupo en la siguiente fase con shows diferentes y que encantaron al público.

Coliseo

Los concursantes dieron todo para seguir en competencia

Posteriormente, fue el turno de Gaby del Río, Óscar Thiers y Diego Torres, quienes también buscaron la revancha y lograron un cupo en la próxima etapa.

Los dos últimos comediantes en presentar su rutina fueron Harina Tostada y Richi Comedia. Ambos tuvieron que someterse a la votación del público y continuaron en competencia.

Finalmente, el querido Juanchy fue elegido como el mejor del capítulo y se llevó un premio de medio millón de pesos.