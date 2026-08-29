Centella volvió a los escenarios con todo su humor y encantó al público y a los jurados de Coliseo

29 ag. 2026 - 22:40 hrs.

En el cuarto capítulo de Coliseo, el reconocido comediante Centella fue el encargado de hacer reír al público y también a los jurados.

La rutina del artista, que se presentó en 2015 en el Festival de Viña, en un principio giró en torno a su natal Punta Arenas y cómo fue el cambio al venir a Santiago.

También repasó sus mejores vivencias cuando era niño y cómo fue la primera vez que se enamoró de una joven con una familia muy particular.

Coliseo

Centella hizo reír al público de Coliseo

Los chistes sobre las relaciones amorosas no faltaron y Centella evidenció los cotidianos problemas que existen en el matrimonio.

Los amigos igual estuvieron presentes en la presentación del comediante y se refirió a los trabajos que hicieron surgir a sus más cercanos.

Finalmente, el artista se despidió de todos los presentes con un gran aplauso y lindas palabras de los jurados y de María José Quintanilla.