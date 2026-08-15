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Con rutina sin censura: Los Atletas de la Risa inauguran nueva noche de audiciones en Coliseo

  • Por Sebastián Paillafil

En este capítulo de Coliseo, Los Atletas de la Risa, mítica agrupación humorística, abrió la gran noche de estreno del programa de humor de Mega

Recordemos que, al igual que la temporada pasada, Coliseo busca a un humorista ganador, quien se presentará en la vitrina principal del Festival de Viña del Mar 2027

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La rutina de Los Atletas de la Risa 

El trío humorístico partió su rutina con sus ya tradicionales chistes subidos de tono, bromeando con la capacidad de El Chino y el dedo de El Guatón, quien vio frustradas sus intenciones de imitar a José Feliciano.

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Enseguida, los comediantes continuaron con sus hilarantes historias que sacaron risas en el público presente en el estudio.

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Con esta rutina, Los Atletas de la Risa dio el vamos a una noche única, de grandes rutinas, sorpresas, decepciones, pero sobre todo, muchas risas

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