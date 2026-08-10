El "rey del chiste corto" lo hizo otra vez: Álvaro Salas abrió los fuegos en la segunda temporada de Coliseo

10 ag. 2026 - 11:15 hrs.

En este capítulo de Coliseo, Álvaro Salas, mítico humorista nacional, abrió la gran noche de estreno del programa de humor de Mega.

Recordemos que, al igual que la temporada pasada, Coliseo busca a un humorista ganador, quien se presentará en la vitrina principal del Festival de Viña del Mar 2026.

El "rey del chiste corto" partió su rutina con una selección única de sus mejores chistes, algunos recordados y otros nuevos que hicieron reír a todo el público presente.

Coliseo / MEGA

La rutina de Álvaro Salas

Enseguida, Álvaro tocó un poco de actualidad, repasando el episodio de "El Chino" en el Cajón del Maipo, así como distintas situaciones de la vida que nos ocurren a todos.

Con esta rutina, Salas dio el vamos a una noche única, de grandes rutinas, sorpresas, decepciones, pero sobre todo, muchas risas.