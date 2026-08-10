El "rey del chiste corto" lo hizo otra vez: Álvaro Salas abrió los fuegos en la segunda temporada de Coliseo
En este capítulo de Coliseo, Álvaro Salas, mítico humorista nacional, abrió la gran noche de estreno del programa de humor de Mega.
Recordemos que, al igual que la temporada pasada, Coliseo busca a un humorista ganador, quien se presentará en la vitrina principal del Festival de Viña del Mar 2026.
El "rey del chiste corto" partió su rutina con una selección única de sus mejores chistes, algunos recordados y otros nuevos que hicieron reír a todo el público presente.
La rutina de Álvaro Salas
Enseguida, Álvaro tocó un poco de actualidad, repasando el episodio de "El Chino" en el Cajón del Maipo, así como distintas situaciones de la vida que nos ocurren a todos.
Con esta rutina, Salas dio el vamos a una noche única, de grandes rutinas, sorpresas, decepciones, pero sobre todo, muchas risas.Ve el capítulo en
Leer más de
Más Mejores Momentos
-
Fue la gran revelación del programa: Revive acá todas las rutinas de Juanchy en Coliseo
-
Con su particular humor callejero: Revive acá todas las rutinas de Cirko Marisko en Coliseo
-
Le valieron ganar e ir a Viña 2026: Revive acá todas las rutinas de Asskha Sumatra en Coliseo
-
"El país está preparado": Las palabras entre lágrimas de Asskha Sumathra tras ganar Coliseo e ir a Viña 2026
-
Asskha Sumathra se convirtió en la gran ganadora de Coliseo: Se presentará en Viña 2026
-
¡Tiró hasta indirectas! Sr. Kampos mezcló humor ácido y anécdotas personales en su última rutina de Coliseo