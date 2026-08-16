Coliseo - Temporada 2 - Capítulo 2: Nuevos participantes pasaron a la siguiente etapa
En este segundo capítulo de Coliseo, se continuó con la búsqueda de un nuevo humorista para el Festival de Viña del Mar 2027, a través de audiciones ante un exigente jurado.
En esta ocasión, los fuegos fueron abiertos por la Tía Arlén y los Chacoteros del Humor, quienes lograron convencer a los jueces y continuar en carrera.
Nuevas audiciones en Coliseo
También se vivieron retornos al escenario del programa de Mega, como el de La Pola y Karito Rojas, quienes tuvieron un dulce regreso a Coliseo.
De igual forma, hubo espacio para caras nuevas que sorprendieron al público y también al jurado, tales como Christopher André, Rafa Imitador, Cazuelin Maluenda, Franki Absurdo y Risoto.
Además, se disfrutó de la rutina de Los Atletas de la Risa, quienes llegaron de sorpresa a Coliseo.
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