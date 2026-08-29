"Vivir en el paraíso": El exclusivo complejo donde se hospedaron Cristián de la Fuente y su polola en Tulum

29 ag. 2026 - 18:00 hrs.

Cristián de la Fuente y su pareja, Gabriela Bravo, decidieron refugiarse unos días bajo el sol y disfrutar del paradisíaco ambiente tropical de Tulum, México.

En este destino, la pareja y sus mascotas pasearon por playas de aguas cristalinas y se hospedaron en un exclusivo complejo de condominio, como lo dio a conocer la ingeniera en su Instagram.

¿Dónde se hospedaron Cristián de la Fuente y su polola?

La pareja se quedó por varios días en el Limas Tulum, un amplio condominio que, en palabras de Gabriela, ofrece por completo la sensación de "vivir en el paraíso".

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Según el sitio web del complejo, uno de los principales atractivos del lugar es que "el 80% de la propiedad se mantiene verde para preservar la belleza natural", con instalaciones y áreas comunes rodeadas de follaje.

Entre sus principales amenidades, cabe resaltar la alberca estilo cenote, un espacio de yoga shala, gimnasio privado, área de juegos infantiles y un huerto diseñado para que los huéspedes se relajen y olviden el ajetreo de la ciudad.

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