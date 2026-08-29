Ignacia Michelson confiesa por qué siente que arruina sus relaciones: "Tal vez nunca pueda tener un gran amor"

29 ag. 2026 - 15:00 hrs.

Durante un intercambio de mensajes con sus seguidores, Ignacia Michelson se sinceró cuando insistieron en preguntarle si acaso está abierta al amor.

"Tengo miedo de enamorarme, entonces siempre busco sabotear cualquier vínculo romántico", respondió la influencer al planteamiento sobre el que luego profundizó en un reflexivo video.

El miedo de Ignacia Michelson al amor

"Una vez me enamoré y me hicieron demasiado daño y yo creo que desde ahí quedé como traumada al amor", recordó Nacha Michelson en su post de Instagram.

"Entonces siempre busco relaciones y cuando ya me engancho mucho, las saboteo y hago que se destruya todo de alguna u otra forma", agregó.

Instagram @lamichelson11

La influencer reconoció que, aunque nunca lastima como lo hicieron con ella, las personas con las que se involucra terminan sufriendo en cierto grado.

"Trato de cortar cualquier vínculo amoroso real. Entonces me he dado cuenta que daño y en verdad no quiero dañar", lamentó. "Como que me está gustando alguien y, en vez de seguir lo lindo que es, lo arruino de alguna u otra forma. Y es triste", admitió.

La exchica reality dijo que es feliz en casi todos los aspectos de su vida, pero duda lograrlo en el lado sentimental. "Tal vez yo nunca pueda tener un gran amor por lo mismo. Y sí, sí. Obvio que he ido a terapia, obvio. Pero esto es lo que soy y no sé si a algunos también les pasa y me gustaría saber su historia", concluyó.

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