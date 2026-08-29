Christell Rodríguez cuenta la particular "compulsión" que desarrolló durante la lactancia

29 ag. 2026 - 13:00 hrs.

Desde que nació su hijo Valentino, la cantante Christell Rodríguez no solo ha expresado cuánto ama a su pequeño, también se ha sincerado sobre la complejidad de ser mamá.

En esta ocasión dedicó varias historias de Instagram a una situación que le ocurre cuando pasa largo tiempo amamantando.

La "compulsión" de Christell Rodríguez en la lactancia

Christell primero colgó un video donde muestra un par de zapatillas deportivas que adquirió recientemente. "Hoy, en cosas que la lactancia me hizo comprar", escribió sobre la imagen.

Instagram @christell_oficial

Seguidamente publicó una postal en la que posa pensativa, con un texto en una caja de preguntas: "¿Es verdad que la lactancia a una la pone compradora compulsiva? Pensé que era solo yo". Y para explicar su anterior historia, escribió al pie de la foto: "A esto me refería".

Al parecer, la artista quiso visibilizar con algo de humor los desafíos que implica la lactancia para las madres, pues más tarde reposteó un video de una puericultora que busca artículos en una aplicación de compras mientras amamanta.

Y a pesar del tono jocoso del video, el objeto del post es precisamente resaltar lo valiosa que es esta labor maternal.

Instagram @christell_oficial

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