Christell celebra el primer mes de su bebé con tierna dedicatoria: "Esa lucha de querer que crezca..."

26 ag. 2026 - 18:54 hrs.

La cantante nacional Christell Rodríguez es una madre "chocha" que no desperdicia una oportunidad para demostrar lo encantada que está con la maternidad.

Precisamente, hace un mes la intérprete de "Dubi Dabadaba" dio a luz a Valentino, quien nació fruto de la relación con su esposo Robertto Parra, el que ha estado presente en todo momento, ayudando a que ella también pueda seguir con su carrera artística.

Por lo mismo, y con el fin de festejar el mes de su nacimiento, Christell subió una emotiva postal para este importante momento.

Christell comparte emotiva postal de su bebé

"Hoy mi principito cumple un mes", escribió en un comienzo Christell, quien ha manifestado en muchas ocasiones que se siente muy feliz de esta nueva etapa de su vida, acompañada por sus amigas, amigos y familiares.

En esa misma línea, la cantante escribió un breve texto donde expresó, en parte, lo que siente con su bebé, viendo cómo cada día avanza y va creciendo.

"Esa lucha de querer que crezca y a la vez que el tiempo se detenga para disfrutarlo más así", afirmó Christell.

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