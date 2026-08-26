"Una mujer sabia": Mamá de Mauricio Isla sorprende con mensaje a Gala Caldirola tras quiebre con Luis Jiménez

26 ag. 2026 - 16:54 hrs.

Gala Caldirola sigue sumando muestras de apoyo luego de que saliera a la luz la infidelidad de Luis Jiménez con María José López, su exesposa.

A las reacciones de diversas figuras públicas y del público en redes sociales se sumó la de María Isla, madre de Mauricio Isla, expareja de la española y padre de su hija Luz Elif.

El mensaje de la mamá de Mauricio Isla a Gala Caldirola

"Las mejores y sabias palabras y qué mejor que de tu hermano. Fuerza, Galucha, saldrá de esta como siempre lo sabes hacer, una mujer sabia e inteligente", escribió la madre del futbolista formado en Universidad Católica.

Instagram @merlin.caldirola

El comentario fue realizado en una publicación de Merlin Caldirola, hermano de Gala, quien compartió en redes sociales un extenso mensaje dedicado a la influencer.

El joven español cuestionó las reglas que la sociedad impone en las relaciones y defendió la libertad de cada persona para tomar sus propias decisiones.

Merlin también reaccionó al mensaje de María Isla, enviándole un abrazo a la distancia.

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