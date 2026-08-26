"Una mujer sabia": Mamá de Mauricio Isla sorprende con mensaje a Gala Caldirola tras quiebre con Luis Jiménez
Gala Caldirola sigue sumando muestras de apoyo luego de que saliera a la luz la infidelidad de Luis Jiménez con María José López, su exesposa.
A las reacciones de diversas figuras públicas y del público en redes sociales se sumó la de María Isla, madre de Mauricio Isla, expareja de la española y padre de su hija Luz Elif.
El mensaje de la mamá de Mauricio Isla a Gala Caldirola
"Las mejores y sabias palabras y qué mejor que de tu hermano. Fuerza, Galucha, saldrá de esta como siempre lo sabes hacer, una mujer sabia e inteligente", escribió la madre del futbolista formado en Universidad Católica.
El comentario fue realizado en una publicación de Merlin Caldirola, hermano de Gala, quien compartió en redes sociales un extenso mensaje dedicado a la influencer.
El joven español cuestionó las reglas que la sociedad impone en las relaciones y defendió la libertad de cada persona para tomar sus propias decisiones.
Merlin también reaccionó al mensaje de María Isla, enviándole un abrazo a la distancia.
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